Meghan Markle rompe il silenzio: “Attenzione tossica su me e Harry, sempre attenta ai dettagli più scabrosi” (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo tutte le indiscrezioni e le scottanti rivelazioni contenute nella loro biografia non autorizzata, Finding Freedom, Meghan Markle ha deciso di rompere il silenzio e, nella sua prima uscita pubblica dopo mesi, è stata ospite di The 19th* Represents Summit, l’evento organizzato dalla redazione “apartitica” di The 19th*, dove ha parlato ha cuore aperto del suo ritorno negli Usa ma non solo. “È bello essere a casa“, ha esordito la moglie del principe Harry che doveva fare da intervistatrice alla co-fondatrice e Ceo dell’ong, Emily Ramshaw, la quale ad un certo punto le ha chiesto invece di parlare lei del proprio ritorno negli Stati Uniti in un momento così caldo. “Se c’è un lato positivo in questo – ha risposto ... Leggi su ilfattoquotidiano

