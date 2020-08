Gara F1 GP Spagna Barcellona 2020: orario, diretta tv e streaming (Di sabato 15 agosto 2020) Al Circuit de Catalunya è tutto pronto per la sesta Gara della stagione di Formula 1. Dopo un Ferragosto bollente con tanto di qualifiche, il Gran Premio di Spagna si appresta a vivere la Gara che andrà in scena dalle ore 15:10 di domenica 16 agosto. C’è grande attesa per l’appuntamento catalano dopo che Max Verstappen a Silverstone ha interrotto il dominio Mercedes trionfando del GP del 70° Anniversario. La Gara del GP di Spagna verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Il GP verrà inoltre trasmesso in differita su TV8 a partire dalle ore 19:00. GP Spagna – Domenica 16 agosto (diretta SKY ... Leggi su sportface

jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 3, GP Spagna: vince Hughes in Gara 1, Nannini in pole per Gara 2 #SpanishGP #F3 #SkyMotori - SkySportF1 : Formula 3, GP Spagna: vince Hughes in Gara 1, Nannini in pole per Gara 2 #SpanishGP #F3 #SkyMotori - sportli26181512 : Formula 3, GP Spagna: vince Hughes in Gara 1, Nannini in pole per Gara 2: A Barcellona è arrivato il primo successo… - DCiamei : RT @SmilexTech: F1, Spagna GP: in Ferrari sono convinti che la SF1000 abbia una buona base aero (peccato per i pochi CV), non come meccanic… - CircusFuno : Oggi su @SkySportF1: 10.20: gara 1 F3 11.45: Paddock Live 12.00: prove libere 3 F1 13.00: Paddock Live 13.40: quali… -