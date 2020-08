Europa Verde candida nel Sannio un professore e una giovane scrittrice (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEuropa Verde Campania ha ufficializzato le candidature per le regionali 2020 nel collegio beneventano: si tratta di Luigi Esposito e Teresa Morone. Luigi Esposito è un docente di zootecnia speciale e da sempre si occupa di gestione delle risorse naturali, di sostenibilità e di conservazione della biodiversità. Attualmente è senatore accademico e parte attiva della governance del più grande ateneo del meridione d’Italia. Teresa Morone, scrittrice impegnata attivamente su temi sociali ed in prima linea contro la violenza sulle donne. “Queste candidature rappresentano l’espressione di un progetto che coniuga competenza, capacità e passione, qualità fondamentali per intraprendere l’unico percorso ... Leggi su anteprima24

