Coronavirus, discoteche chiuse anche in Basilicata per evitare nuovi contagi (Di sabato 15 agosto 2020) Stop ai balli: il governatore della Basilicata Vito Bardi decide per la linea dura come in Calabria. Polemiche sulla stretta al settore in Emilia -Romagna. La sindaca di Riccione: «Una follia, qui non ci sono focolai» Leggi su corriere

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar. Il governo spagnolo ha disposto il divieto di… - petergomezblog : #coronavirus Le #discoteche vanno chiuse. O potremmo rimpiangerlo presto- blog di Peter Gomez - AllaBernstein : RT @Cartabellotta: #coronavirus: in Italia le #discoteche aperte a #Ferragosto contano più della riapertura delle #scuole #Covid_19 https:… - 3omAleom : Coronavirus, Crisanti: “Le discoteche vanno chiuse subito”. Guerra: “Così la scuola è un rischio”. Vaia: “Riprender… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus discoteche Coronavirus, le discoteche aperte sono un rischio: ecco perché la Sardegna dovrebbe chiuderle Corriere della Sera Coronavirus, l'Europa torna a chiudere le frontiere: in Spagna discoteche chiuse

L''Europa torna a chiudere le sue frontiere interne per difendersi dall'impennata di casi di coronavirus in alcuni Paesi e, nonostante l'appello di qualche giorno fa della Commissione Ue ad evitare az ...

Gravi cinque giovani, stretta sulle discoteche: «Ma dopo Ferragosto»

In discoteca con la mascherina, ma nessuna chiusura o limitazione ulteriore al numero massimo di persone consentite nei locali. Il Ferragosto pugliese ai tempi del Covid sarà più controllato, ma la Pu ...

L''Europa torna a chiudere le sue frontiere interne per difendersi dall'impennata di casi di coronavirus in alcuni Paesi e, nonostante l'appello di qualche giorno fa della Commissione Ue ad evitare az ...In discoteca con la mascherina, ma nessuna chiusura o limitazione ulteriore al numero massimo di persone consentite nei locali. Il Ferragosto pugliese ai tempi del Covid sarà più controllato, ma la Pu ...