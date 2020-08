Campidoglio, Raggi: «Zingaretti? Mai chiesto il suo appoggio». Ma lascia uno spiraglio per possibili intese (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via libera alla sua ricandidatura la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha parlato al Tg3 della consultazione che si è svolta sulla piattaforma del Movimento, respingendo l’idea che i 5 Stelle siano diventati simili agli altri partiti: «Se il M5s dopo il voto di Rousseau è diventato come gli altri? Il M5s ha aperto la strada su tante cose, si parla finalmente di sostenibilità ambientale, si sono tagliati i vitalizi, si è iniziato a fare tante cose e tanti partiti ora ci vengono dietro. Forse sono loro che ci stanno imitando», ha detto Raggi. La sindaca ha poi negato qualsiasi presunto rischio di scissione: «Il M5s è compatto, ci sono state delle votazioni. Andiamo avanti insieme, il resto sono polemiche ferragostane che non interessano a ... Leggi su open.online

CalabriaTw : La #Raggi annuncia di ricandidarsi a Sindaco di #Roma. Quindi cari grillini la storia dei due mandati andrà a farsi… - Rinaldi_euro : Virginia Raggi ci riprova. Ecco cosa vuole davvero il sindaco - Il Tempo - OvileItalia : RT @Tg3web: L'intervistato alla sindaca di Roma Virginia Raggi che ha deciso di ricandidarsi al Campidoglio - walter63631215 : RT @carlakak: Ancora una volta Virginia Raggi dimostra di essere una grande sindaca. Grazie alla sua opera è stato approvato all'unanimità… - fforzano : RT @Tg3web: L'intervistato alla sindaca di Roma Virginia Raggi che ha deciso di ricandidarsi al Campidoglio -