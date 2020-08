Usa, Governo attacca Università di Yale: razzista con bianchi e asiatici (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Governo degli Usa attacca la prestigiosa Università di Yale. Infatti secondo il Governo favorisce gli afroamericani e discrimina bianchi ed asiatici. Il Governo Usa alza un vero e proprio polverone sulla prestigiosa Università di Yale. Infatti secondo il Ministero di Giustizia, il fattore razza sarebbe utilizzato a favore degli afroamericano, discriminando gli studenti bianchi … L'articolo Usa, Governo attacca Università di Yale: razzista con bianchi e asiatici proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CarloCalenda : Però questa è una roba abbastanza divertente. Una sostenitrice/ore del governo con i grillini che usa la parola gri… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa, governo contro università Yale: discrimina bianchi e asiatici #usa - Dirtyheart2 : @Franco88386632 @matteosalvinimi SEI DAVVERO SICURO SIA L'UNICO PAESE????? NE SEI DAVVERO SICURO??? USA coff coff..… - rossoputiferio : Usa, il governo accusa l'Università di Yale: nelle iscrizioni discrimina asiatici e bianchi - RedazioneLaNews : Usa, il governo accusa l'Università di Yale: nelle iscrizioni discrimina asiatici e bianchi -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Governo

Venerdì 7 agosto un tribunale polacco ha ordinato l’incriminazione e l’incarcerazione preventiva di Margot, un’attivista non binaria che usa pronomi femminili, e di uno dei fondatori del collettivo po ...I dazi Usa sulle importazioni di prodotti agroalimentari italiani restano invariati. Scongiurati gli aumenti – fino al 100 per cento del valore – che sono stati in discussione nei giorni scorsi. Lo fa ...