Udinese, Fofana: «Andrò a giocare al Lens» (Di venerdì 14 agosto 2020) Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni de L’Equipe per parlare del suo futuro Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni de L’Equipe per parlare del suo futuro «Mi interessa molto questa opportunità, ho parlato con i dirigenti del Lens e con alcuni giocatori come Leca e Cahuzac: mi hanno subito convinto. Ho ricevuto tante richieste ma la mia scelta è stata immediata. Mi sono chiesto quali fossero i miei desideri e voglio tornare in Francia. Ho visto le partite del Lens e voglio portare a questo club la mia esperienza. Ringrazio l’Udinese». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Seko Fofana ha sorpreso tutti. Il centrocampista dell'Udinese aveva diverse offerte provenienti dalla Serie A, le ultime in ordine cronologico da Atalanta e Fiorentina, ma il mediano franco-ivoriano ...

