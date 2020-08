Rai - Le cifre economiche del doppio affare con l'Everton: Allan e Maksimovic ad un passo dall'addio (Di venerdì 14 agosto 2020) Giorni decisivi per il futuro di Allan e Nikola Maksimovic, sempre più destinati a lasciare il Napoli. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Rai cifre Rai - Roma, restano problemi di bilancio: Napoli su Under-Veretout, spuntano le cifre Tutto Napoli La Roma insiste per Smalling, lo United chiede 22 milioni

Il Manchester United chiede 22 milioni di euro per Chris Smalling. Sul difensore centrale, la scorsa stagione in prestito alla Roma, è forte il pressing dei giallorossi che vorrebbero riportarlo nella ...

Venerato: “Maksimovic costa 15 milioni. L’Everton supera anche la Fiorentina”

Sul difensore del Napoli c’erano anche i viola ora però il club di Ancelotti è avanti a tutti e De Laurentiis ha fissato il prezzo Ciro Venerato, giornalista Rai, a Radio Kiss Kiss ha parlato del merc ...

