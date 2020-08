PL1 GP Spagna – Mercedes subito a dettare il passo (Di venerdì 14 agosto 2020) PL1 GP Spagna – Concluse le prime PL1 del GP di Spagna con un Valtteri Bottas in grande forma con il miglior tempo della sessione, in 1:16.785. In seconda posizione il compagno Lewis Hamilton che ha chiuso a 39 millesimi dal finlandese. Chiude terzo ad oltre 939 millesimi Max Verstappen. Impressionante la prova di forza della scuderia di Braclkey già nelle prime libere, con tanto caldo e poco grip. Rispetto alla prima sessione del 2019 infatti la Mercedes si è migliorata di oltre un secondo! Segnali incoraggianti dalla Ferrari con il quarto e quinto posto di Charles Leclerc (+1.185) e Sebastian Vettel (+1.196), non distanti dalla RB16 di Verstappen. Per il monegasco prove aerodinamiche a velocità costante con un rasterello pieno di sensori montato dietro alle ruote posteriori. Lavoro ... Leggi su sport.periodicodaily

