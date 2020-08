NBA, play-in Portland-Memphis: come funziona e quando si gioca (Di venerdì 14 agosto 2020) Il torneo play-in è una novità escogitata dall’NBA che sentenzierà definitivamente quale franchigia avrà diritto a giocarsi le proprie carte nella postseason. Il formato si attiva solo qualora, al termine effettivo della stagione regolare, ci siano quattro o meno vittorie di distanza (in termini di storico stagionale) tra la franchigia occupante l’ottavo posto e quella occupante la nona piazza della classifica della propria Conference. Nonostante ad Ovest ci fossero ben quattro squadre con le potenzialità aritmetiche per rientrare nella suddetta regola, chiaramente solo i Portland Trail-Blazers (ottavi) e i Memphis Grizzlies (noni) si giocheranno l’ingresso ai playoff. Le due franchigie si ... Leggi su sportface

