Il Coronavirus con la "valigia in mano", si muove sulla rotta delle vacanze: i casi in Calabria (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Coronavirus avanza a grandi passi verso città e paesi , scavalcando le frontiere regionali, muovendosi sui passi di gente in perenne cammino, per divertimento o per lavoro. Corre l’epidemia, viaggia... Leggi su feedpress.me

ROMA (ITALPRESS) – Un bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. E’ la misura introdotta dal decreto agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafond di ...

Coronavirus: passeggero positivo su un bus a Trapani, 70 persone in quarantena volontaria

Non sapeva di essere positivo al Covid 19 e per tredici giorni ha continuato a fare la spola ... in isolamento nella propria abitazione osservando un distanziamento fisico con i familiari conviventi”.

