Ignazio Moser e Anna Safroncik, arriva la smentita: tutta la verità (Di venerdì 14 agosto 2020) Passione tra Ignazio Moser e Anna Safroncik… pari a zero! Non ci sarebbe nessun reciproco interesse, fra i due, che sono al centro degli ultimi gossip perché pizzicati insieme al Billionaire di Porto Cervo. C’è chi ha detto che, per tutta la serata, è stata grande l’attenzione del ciclista nei confronti della navigata attrice, la … L'articolo Ignazio Moser e Anna Safroncik, arriva la smentita: tutta la verità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

