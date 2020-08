Genova due anni dopo, Conte: “Impegno per infrastrutture sicure, evitare altre tragedie” (Di venerdì 14 agosto 2020) GENOVA – Due corone di rose bianche e rosse, una del presidente della Repubblica e una con la scritta “43 angeli per sempre nei nostri cuori”. Inizia con l’omaggio del premier, Giuseppe Conte, che si è fermato davanti alle due corone, la cerimonia di commemorazione delle 43 vittime di Ponte Morandi, a due anni dalla tragedia, nella “Radura della Memoria”, sotto il nuovo viadotto Genova San Giorgio. Quarantatré alberi di quarantatré specie diverse, su una pedana di legno e la scritta incisa sul ferro: “I 43 alberi di questa radura della Memoria sono qui a testimoniare la tragedia avvenuta martedì 14 agosto 2018 alle ore 11:36 nella quale persero la vita…”. Leggi su dire

