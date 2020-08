Discoteche, è rivolta contro il governo: «Ci sono assembramenti ovunque e il problema siamo noi» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Ci sono assembramenti ovunque e il problema sono le Discoteche. Dove, tra le altre cose, in quelle all’aperto non si è registrato un caso? Se vogliono chiudere un settore ce lo dicessero subito. I contagi ora sono 300 al giorno, i morti 5 o 6, le terapia intensive svuotate e le Discoteche devono restare chiuse. Di cosa stiamo parlando?». Così all’Adnkronos Maurizio Pasca, presidente Silb (Sindacato Italiano dei Locali da Ballo). Discoteche nel mirino, ma per il resto… Un settore in crisi quello delle Discoteche, che non sembra vedere la luce. «Per prima cosa», dichiara, «vanno rispettate le regole e ci auguriamo che tutto lo facciamo. Ma qui il pericolo ... Leggi su secoloditalia

Soverato, l’appello di un giovane sui social: «Sono positivo al Covid, sono stato in discoteca. Fate il test»

«Sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone». A postare questo messaggio sui social è stato un giovane di Girifalco che, nello stesso ...

