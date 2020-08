Coronavirus nel Lazio, casi in aumento: oggi 45 positivi, 22 sono d’importazione. Resta alto l’allarme per i giovani di rientro dalle vacanze (Di venerdì 14 agosto 2020) ‘oggi registriamo 45 casi e un decesso. Di questi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque dalla Romania, due casi da Corfù e uno dalla Grecia, due casi da Ibiza, due casi dalla Croazia, un caso dall’ Ucraina, un caso dall’ Azerbaigian, un caso dagli Stati Uniti e un caso da Londra. I drive-in lavorano a pieno regime per i rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Arrivate al Numero Verde 800.118.800 oltre 5 mila chiamate. Il servizio è stato potenziato da parte dell’Ares 118′. Così si esprime l’assessore regionale alla sanità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus prnetra nel sistema nervoso attraverso il #naso e questo spiega la perdita di #olfatto. Italiani t… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus penetra nel sistema nervoso attraverso il #naso. Italiani trovano virus nel bulbo olfattivo #ANSA - nooam__ : RT @rtl1025: ?? Il #governo spagnolo ha deciso la chiusura delle #discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar, per f… - infoitinterno : Coronavirus, ospedale di Soverato nel caos: Pronto soccorso costretto al tour de force -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Su 1.701 tamponi per l'infezione da Covid-19 processati oggi in Puglia, sono stati registrati 12 casi positivi: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provinci ...Cronaca - Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall'Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 14 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 12.09 " Spallanzani, 40 ...