Barcellona, Arsene Wenger avrebbe detto no alla panchina (Di venerdì 14 agosto 2020) Proseguono i casting per la panchina del Barcellona per la stagione 2020/2021 in vista dell’ormai annunciato addio di Quique Setien, che a meno di clamorosi colpi di scena non guiderà i blaugrana per un altro anno. Secondo quanto riportato da Le10Sport, tra le varie opzioni sul tavolo il Barcellona avrebbe tentato un colpo a sorpresa, incassando però il rifiuto dell’allenatore. Il suo nome è Arsene Wenger, tecnico che ha allenato l’Arsenal per ben 22 anni e che avrebbe declinato l’offerta del club spagnolo. Nonostante la volontà di ripartire dopo il lunghissimo ciclo che si è chiuso con i gunners, il francese probabilmente preferisce un incarico con meno responsabilità. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona, Arsene #Wenger avrebbe detto no alla panchina - Alessandro_Ill : RT @SciabolataFFP: Secondo Le10 Sport il #Barcellona avrebbe contattato Arsene #Wenger per il prossimo anno, ricevendo però un rifiuto da p… - SciabolataFFP : Secondo Le10 Sport il #Barcellona avrebbe contattato Arsene #Wenger per il prossimo anno, ricevendo però un rifiuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Arsene Barcellona, Arsene Wenger rifiuta la proposta di allenare i blaugrana TUTTO mercato WEB Barcellona, fallisce il rimpiazzo di Setien con Wenger

Sembra ormai chiaro che nei piani del Barcellona ci sia il cambio dell’allenatore, tanto che lo stesso Setien aveva commentato prima della partita di Champions League contro il Napoli che non gli semb ...

Sembra ormai chiaro che nei piani del Barcellona ci sia il cambio dell’allenatore, tanto che lo stesso Setien aveva commentato prima della partita di Champions League contro il Napoli che non gli semb ...