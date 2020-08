Matuidi: “Sono onorato di essere a Miami, spero di vincere molti trofei” (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo l’ufficialità di questa mattina e le parole di benvenuto di David Beckham, Blaise Matuidi ai microfoni dell’Inter Miami, ha rilasciato alcune delle dichiarazioni: “Sono molto felice e onorato di far parte dell’Inter Miami. spero cdi vincere molti trofei qui, insieme. Questa è una grande sfida per me, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tifosi. spero di fare del mio meglio.” Foto: profilo twitter Miami L'articolo Matuidi: “Sono onorato di essere a Miami, spero di vincere molti trofei” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

