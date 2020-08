Inter, Skriniar corteggiato dal Tottenham: Ndombelé potrebbe rientrare nella trattativa (Di giovedì 13 agosto 2020) Prosegue la trattativa tra Inter e Tottenham che vede coinvolti Ndombelé e Skriniar. Come riporta FcInternews.it, gli spurs sono pronti ad offrire al difensore slovacco una cifra superiore ai 4 milioni che percepisce all’Inter ed a breve avanzeranno un’offerta al club nerazzurro. Qualora Skriniar dovesse accettare la proposta del Tottenham, la trattativa potrebbe finalmente decollare. I due club valutano i giocatori più di 50 milioni di euro. Leggi su sportface

