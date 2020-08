Fabrizio Corona: “Nina e Belen? Mai capito se le amassi davvero”, e la Moric si arrabbia “se solo potessi parlare…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Fabrizio Corona di recente si è raccontato tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, in una intervista a cuore aperto nel corso della quale ha parlato anche del figlio Carlos Maria, avuto dalla ex moglie Nina Moric e che da pochi giorni è diventato maggiorenne. Il suo sogno? Quello di continuare a vederlo felice ricostruendo... L'articolo Fabrizio Corona: “Nina e Belen? Mai capito se le amassi davvero”, e la Moric si arrabbia “se solo potessi parlare…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

