Daydreamer anticipazioni: AYLIN ruba una campagna di SANEM e la passa a… (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuova mossa della “perfida” AYLIN (Sevcan Yasar) contro la povera SANEM (Demet Ozdemir) nelle prossime settimane a Daydreamer – Le Ali del Sogno (che riprende lunedì 17 agosto).Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ROSINA vuole trasferirsi in Portogallo!Dopo aver ottenuto da Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) il 20% della Fikri Harika, l’ex fidanzata di Emre Divit (Birand Tunca) saboterà infatti un lavoro della nostra protagonista. Un aspetto che darà il via ad una serie di macchinazioni… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco come AYLIN otterrà le azioni Se avete seguito i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà dal momento in cui SANEM ... Leggi su tvsoap

