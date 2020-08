Champions League, prosegue la favola Lipsia: batte l'Atletico Madrid e vola in semifinale! (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Lipsia batte l'Atletico Madrid 2-1 e stacca il pass per la semifinale di Champions League. Dopo un primo tempo con poche emozioni, le reti di Dani Olmo e Tyler Adams permettono agli uomini di Nagelsmann di festeggiare la vittoria. Leggi su tuttonapoli

