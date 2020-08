Cecilia come Belen: "Litigio in discoteca, titoli di coda". Vacanza horror, è finita con Moser? (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, finisce anche tra Cecilia e Ignazio Moser. Nonostante il settimanale Chi, in edicola proprio oggi, abbia dedicato un servizio alla coppia. Ma su Instagram del giornale diretto da Alfonso Signorini, arriva la bomba: la coppia scoppia. Dopo un periodo di crisi, Moser cerca di rimettere insieme i cocci. Non ci riesce. La coppia si separa per qualche giorno, il tempo di un weekend. Poi lunedì 10 agosto la coppia ci riprova e parte per la Sardegna. Mare sole e divertimento non bastano. "Martedì sera, però, tra i due scoppia un Litigio nella discoteca Just Cavalli: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l'amore ormai ... Leggi su liberoquotidiano

jacko_cecilia : Caressa sta al calcio come il sale nel caffè. #perdire - sunvhazza : @onlyxforhim nono nel senso che non ho mai sentito che liv si chiama cecilia ed è portoghese, come lo sai? - CeciliA_09_ : @Marisa68746832 ?????? fake Ma come ci casca bene orchidea=Marisa Illusa - IlBarone_Siculo : @jacko_cecilia Come quando era all'Inter mai stato incisivo! adesso questa patata bollente ce l' hanno loro.?? - jacko_cecilia : @tax_tweet Come siamo buoni stasera?????? -