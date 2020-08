Calciomercato Parma – In partenza Sepe destinazione Torino (Di giovedì 13 agosto 2020) In casa Parma, come è ormai noto, l’estremo difensore Sepe è in rotta con la società e ha chiesto la cessione avendo ricevuto diverse proposte. Il portiere scuola Napoli è stata tra i protagonisti nella stagione dei gialloblù ed ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Ieri il direttore tecnico del Torino e l’agente di Sepe, Mario Giuffredi, si sono incontrati per stringere un accordo di massima con il giocatore nel caso in cui arrivasse, quasi sicuramente, un’offerta allettante per Salvatore Sirigu. Invece la trattativa tra Parma e Torino non può però ancora entrare nel vivo in quanto il Parma è al momento ancora senza direttore sportivo e fino a quando Carli, nuovo ds del ... Leggi su giornal

Max_Mogavero : #Benevento, Foggia ammette: 'Gervinho ci piace, attendiamo gli sviluppi dirigenziali a #Parma' #calciomercato… - GianZelaya : RT @NicoSchira: Il #Lecce ha il diritto di riscatto a €9M per Gianluca #Lapadula: se i salentini non dovessero esercitarlo nei prossimi gio… - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Il #Lecce ha il diritto di riscatto a €9M per Gianluca #Lapadula: se i salentini non dovessero esercitarlo nei prossimi gio… - Fantacalcio : Parma, dalla conferma di D'Aversa alla prima cessione: Carli sarà il nuovo Ds - Giacomobacci2 : RT @NicoSchira: Summit oggi tra l’agente di Gigi #Sepe e il #Torino. Salvatore #Sirigu ha chiesto la cessione e il club granata si cautela… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Calciomercato: il Parma abbandona la pista Juan Jesus Sport Parma Linetty e Caprari, il Torino accelera e frena: pretese eccessive della Sampdoria

Il calciomercato della Sampdoria sarà incentrato in prima cosa sulle cessioni. Il calciatore che ha offerte concrete è Karol Linetty sul quale si è mosso il Torino, la Fiorentina e il Cagliari. Il cen ...

Liverani-Lecce, avanti. Ma i big fanno la valigia

Lecce - Il Lecce riparte da Fabio Liverani. Il tecnico romano siederà sulla panchina della squadra giallorossa anche nel prossimo campionato di serie B, in quella che sarà per lui la quarta stagione c ...

