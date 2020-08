#13/8/2020 Ippicanews (Di giovedì 13 agosto 2020) OGGI - Ore 20.15 TQQ a Sassari, g, 6ª corsa, m. 2000, Rapporto di scuderia: 2-3-4. Favoriti: 5-8-1-3-2. Sorprese: 9-6-7. Inizio convegno alle 17.35. Corse anche a Ferrara, t, 17.30,, Ss. Cosma e ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #13 2020 Il figlio di Vito Lipari, “Mio padre ucciso dalla mafia castel corleonese”

Mancavano ancora 3 chilometri per arrivare al suo ufficio in piazza Umberto 1°. Era l’ufficio del sindaco e lui era Vito Lipari, primo cittadino di Castelvetrano. Il 13 agosto del 1980 veniva ucciso l ...

Noir in Costa Smeralda, blitz per prelevare la figlia con l’aiuto del body guard

Porto Cervo, manager russa irrompe nella villa dell’ex, lo fa pestare e porta via la bimba di 9 anni PORTO CERVO. Si tinge di noir l’estate solitamente dorata in Costa Smeralda. Una bambina di neppure ...

