Usare la mascherina, appello di Antonio Decaro Sindaco di Bari e presidente Anci (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Un accorato appello alla prudenza. A lAnciarlo è il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, evidentemente preoccupato per l’aumento dei casi di Coronavirus in Puglia e in particolare nella città capoluogo. «Quanto ci costa una mascherina? Può costarci 50 centesimi o una vita umana-si chiede su Facebook il primo cittadino-. Può costarci la libertà, un altro anno scolastico a casa, i sacrifici di una famiglia che ha investito i risparmi di una vita nella propria attività o addirittura il fallimento dell’intero Paese. Vale tutto questo una mascherina? Vogliamo davvero giocarci tutto quello che abbiamo riconquistato per lo stupido gesto di non indossare la ... Leggi su noinotizie

crocerossa : ?? Usare la mascherina e i guanti per prevenire il #Covid19 è un gesto di responsabilità verso la nostra salute e qu… - fattoquotidiano : Salvini e la mascherina: dai selfie ‘faccia a faccia’ all’invito a “rispettare la scienza e usare la testa”. Cambia… - filo_gagliardi : @OublietteMag Anche: ho onestà intellettuale e non giustifico nemmeno Scanzi, ancor meno un ministro che dovrebbe d… - LaMentegatta : RT @ColuiDi: @AndreaScanzi Andreuccio sei il mio valletto preferito, ti stimo moltissimo, non usare mai la mascherina, sarebbe un peccato n… - albealias : RT @ColuiDi: @AndreaScanzi Andreuccio sei il mio valletto preferito, ti stimo moltissimo, non usare mai la mascherina, sarebbe un peccato n… -

Ultime Notizie dalla rete : Usare mascherina Come usare le mascherine, spiegato bene Il Post Virus, centomila italiani in vacanza in località a rischio: rischio bomba sanitaria

Centomila in agosto sono poca cosa, nell’epoca pre Covid era il numero di passeggeri che in un solo giorno contava un unico aeroporto italiano, quello di Fiumicino. Ovviamente c’è stato un crollo degl ...

Covid, De Luca: «Test obbligatori per chi torna dall’estero»

Giro di vite della Regione per scongiurare i contagi d’«importazione». Dopo le notizie sempre più allarmanti di giovani rientrati dalle vacanze in Grecia o in altri paesi e risultati positivi al Covid ...

Centomila in agosto sono poca cosa, nell’epoca pre Covid era il numero di passeggeri che in un solo giorno contava un unico aeroporto italiano, quello di Fiumicino. Ovviamente c’è stato un crollo degl ...Giro di vite della Regione per scongiurare i contagi d’«importazione». Dopo le notizie sempre più allarmanti di giovani rientrati dalle vacanze in Grecia o in altri paesi e risultati positivi al Covid ...