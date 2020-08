Twitter, ora si può scegliere chi può rispondere ai propri cinguettii (Di mercoledì 12 agosto 2020) Twitter diventa ancor più ‘customizzato’: ora tutti possono controllare meglio le conversazioni avviate sulla piattaforma e le relative risposte, scegliendo chi può rispondere e chi no. Lo annuncia il social media dei cinguettii con una nota: “Talvolta le persone si trovano più a loro agio a parlare di ciò che sta succedendo quando possono scegliere chi può rispondere ai propri tweet. Dai test avviati nei mesi scorsi abbiamo imparato che spesso le persone utilizzano queste nuove funzioni per avviare conversazioni che prima non sarebbero state possibili. A partire da oggi, queste funzioni sono disponibili per tutti in modo che eventuali risposte indesiderate non si intromettano in conversazioni significative”.Ecco come funziona ... Leggi su huffingtonpost

ipacglobal : Nella sua ora più buia, stiamo con Hong Kong. Dichiarazione #IPAC sugli arresti di giornalisti e attivisti a Hong K… - matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA 64 clandestini positivi al Virus a Pozzallo, da dove nei giorni scorsi sono fuggiti in decine, emergenz… - GrandeFratello : Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti d… - eleaugusta : RT @matteosalvinimi: Buongiorno Amici, ora in diretta su Rai Tre. #agorarai @agorarai ?? LIVE ?? - DmitryEvic : Il dado è tratto come disse Cesare..domani 'un' aereo mi porterà in Patria, il mio lavoro per ora in Italia si è co… -