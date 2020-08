L’ennesima genialata del megalomane Conte (Di mercoledì 12 agosto 2020) Da piccolo i miei mi raccontavano la storia di Marietta la contadina che, avuta in regalo una ricottina da un pastore, la chiuse in un cesto che si mise in testa come si usava un tempo. Nel viaggio verso casa, Marietta cominciò a fantasticare su come avrebbe fatto fruttare i soldi ricavati dalla vendita della ricottina. Andò così lontano con l’immaginazione che immaginò di essere diventata una signora ricca a cui tutti facevano omaggio. Mimò così un inchino e, dimenticatasi della ricotta che aveva in testa, la fece cadere e rompere. Addio sogni: Marietta sarebbe restata una povera contadina! Questa storiella mi viene in mente ogni volta che sento i nostri politici di governo fantasticare dell’uso che faremo dei 205 miliardi che giungeranno dall’Europa: ce li sentiamo già in tasca e ci sentiamo perciò autorizzati ... Leggi su nicolaporro

margheritasoldi : L'ennesima genialata del #Miur: i 7 mesi in cui assisti un professore di italiano a #Scuola, nel paese della lingua… - ombrysan : RT @LFacciato: @ManlioDS ?????????? lavorare nell'ombra? Per un periodo ha sparato tweet a raffica contro Salvini, poi è calato il silenzio. App… - LFacciato : @ManlioDS ?????????? lavorare nell'ombra? Per un periodo ha sparato tweet a raffica contro Salvini, poi è calato il sile… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesima genialata