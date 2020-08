Covid, aumentano i contagi: 10 casi positivi ‘rientrati’ in Campania da Malta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che si sono registrati nella giornata odierna 10 casi positivi connessi a rientri da viaggi a Malta. Si tratta di persone nella maggior parte dei casi asintomatiche recatesi spontaneamente all’ospedale Cotugno per sottoporsi a tampone dopo aver appreso di altri contagi precedenti provenienti dallo stesso territorio. Sempre oggi, nell’ambito di screening relativo alla sorveglianza del personale sanitario, in una clinica di Acerra si sono registrati 6 casi positivi. Sono in corso indagini epidemiologiche. L'articolo Covid, aumentano i contagi: 10 casi ... Leggi su anteprima24

"Bene la linea del governo che sembra andare verso una nuova stretta per mettere un freno alla crescita dei contagi da Covid-19. Un orientamento ineccepibile visti i dati delle ultime ore, numeri che ...

Nuova impennata di contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut (Rki) parlano di 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati ...

