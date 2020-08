Bayern Monaco, tegola Alphonso Davies: problema all’adduttore rischia forfait contro il Barcellona (Di mercoledì 12 agosto 2020) Problemi in casa Bayern Monaco in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona di venerdì prossimo valida per i quarti di finale del torneo. L'esterno Alphonso Davies si è infortunato e ha lasciato anzitempo l'ultima sessione di allenamento.Bayern Monaco: Davies a rischio per il Barcellonacaption id="attachment 970307" align="alignnone" width="652" Alphonso Davies (getty images)/captiontegola per il Bayern Monaco in vista della sfida con il Barcellona in programma venerdì 14 agosto. Uno dei migliori calciatore della stagione, Alphonso Davies, è ... Leggi su itasportpress

lanebbiapadana : @bbbnzl30 Io ti ho nel cerchio esterno...in compagnia del profilo inglese del Bayern Monaco ???? - ItaSportPress : Bayern Monaco, tegola Alphonso Davies: problema all'adduttore rischia forfait contro il Barcellona -… - MomentiCalcio : Che #tegola in casa #BayernMonaco! #Ecco #chi sarà #costretto a #saltare il #match #contro il #Barcellona - radiobarcaita : ?? I convocati per la partita di Champions League ?? contro il Bayern Monaco di venerdì 14 agosto ore 21.00 a Lisbona… - radiobarcaita : Continuano le provocazioni dei crucchi del Bayern Monaco...?? ?? #championsleague #barçabayern #leomessi @ Penya Blau… -