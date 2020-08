Atalanta, arriva anche l’augurio di Ilicic Messaggio ai compagni su Ig: «Forzaaaa» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il giocatore sloveno che purtroppo non sarà della partita, non manca di far sentire il suo appoggio ai compagni di squadra. Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Atalanta, arriva anche l’augurio di Ilicic Messaggio ai compagni su Ig: «Forzaaaa» - Krazdan3 : @CheikhouDary Fuck Paris ?????????????????? ATALANTA arriva strunzo - RonchiEnnio : #Atalanta, arriva anche l’augurio di Ilicic Messaggio ai compagni su Ig: «Forzaaaa» - CollectionsXl : Andate a vedere il nuovo video ! Pronostico @Atalanta_BC vs @PSG_inside su PES 2020 ATALANTA vs PARIS SG 12 ago… - BBBroTa : @SciabolataFFP credo poco nel miracolo. Atalanta che arriva in condizioni non ottime (tipo pre-lockdown, per intend… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta arriva Atalanta, arriva il nuovo sponsor Intesa Sanpaolo: 40 milioni per stadio e non solo ItaSportPress Atalanta, arriva anche l’augurio di Ilicic Messaggio ai compagni su Ig: «Forzaaaa»

Il giocatore sloveno che purtroppo non sarà della partita, non manca di far sentire il suo appoggio ai compagni di squadra. Joseph Ilicic a poche ore dalla gara più importante della stagione, a cui pu ...

Calcio, Atalanta insegue la storia: Giochiamo per l'Italia, qui per vincere

Per Bergamo e per l'Italia intera. L'Atalanta da nerazzurra si veste simbolicamente di solo azzurro intenso per una notte unica, magica e dai contorni da favola, pronta per essere consegnata alla stor ...

Il giocatore sloveno che purtroppo non sarà della partita, non manca di far sentire il suo appoggio ai compagni di squadra. Joseph Ilicic a poche ore dalla gara più importante della stagione, a cui pu ...Per Bergamo e per l'Italia intera. L'Atalanta da nerazzurra si veste simbolicamente di solo azzurro intenso per una notte unica, magica e dai contorni da favola, pronta per essere consegnata alla stor ...