Treofan, Todde: “Raggiunto accordo per ripartenza sito Terni” (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Dopo tre giorni di confronto – cominciati lo scorso venerdì al MiSE in videoconferenza – in cui il Ministero ha lavorato sinergicamente con azienda, sindacati e istituzioni locali per individuare un’intesa, è stato siglato ieri sera l’accordo tra le parti per la ripartenza del sito produttivo di Terni della società Treofan. Lo annuncia la Sottosegretaria allo Sviluppo economico con deleghe anche alle crisi d’impresa, Alessandra Todde. L’accordo – si legge nella nota rilasciata dal MiSE – prevede la sospensione dello sciopero dei lavoratori, che proseguiva dal 29 giugno scorso, e il contemporaneo impegno dell’azienda a ristabilire normali relazioni industriali e sindacali. In questo contesto, ... Leggi su quifinanza

