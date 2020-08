Sommese ci riprova: il figlio in Italia viva. Rivolta tra i candidati: “Andiamo via” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo che lui stesso aveva garantito che il dialogo con Italia viva fosse naufragato, secondo indiscrezioni attendibili Pasquale Sommese starebbe di nuovo cercando di approdare nel partito renziano. Stavolta il tentativo sarebbe quello di piazzare nella lista per le prossime regionali il figlio. La notizia ha provocato una vera e propria Rivolta: almeno 4 candidati sono pronti a cambiare lista perché verrebbe aggirato il principio di non candidare uscenti. L'articolo Sommese ci riprova: il figlio in Italia viva. Rivolta tra i candidati: “Andiamo via” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

