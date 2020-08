Sardegna, richiudono le discoteche all’aperto: niente proroga (Di martedì 11 agosto 2020) richiudono le discoteche all’aperto in Sardegna. Come infatti riferisce l’ANSA, la Giunta regionale ha deciso di non prorogare l’ordinanza firmata in precedenza. Ecco perché. richiudono le discoteche all’aperto in Sardegna. Come infatti riporta l’ANSA, la Regione ha deciso di non firmare la proroga relativa al luogo di svago che ogni sera sta riunendo tantissimi giovani … L'articolo Sardegna, richiudono le discoteche all’aperto: niente proroga proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

weirdaqua : Qui in sardegna la gente ha problemi seri ma CHE CAZZO VE NE ANDATE IN DISCOTECA AVEVAMO NULLA ORA TUTTI NUOVI CASI… - staytinix : @NancyMonteagud3 Sono italaiana anche io, vivo in Sardegna, ho sentito che vogliono richiudere tutto ma sincerament… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna richiudono Sardegna, richiudono le discoteche all’aperto: niente proroga Inews24