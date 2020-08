Regionali 2020, Elena Gentile probabile candidata a Lecce (Di martedì 11 agosto 2020) Lecce - Elena Gentile, già europarlamentare e assessora della Giunta Vendola, dopo essere stata estromessa dal Pd di Foggia, alle prossime elezioni Regionali potrebbe essere candidata a Lecce dallo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Furbetti del bonus partita Iva, i primi in Piemonte sono due consiglieri regionali della Lega - fattoquotidiano : Le regole anti-coronavirus per le Regionali e il referendum: così si voterà il 20-21 settembre - fattoquotidiano : L’identikit di oggi riguarda voi. Sì, voi lettori del Fatto. O perlomeno buona parte di voi. Ormai, dopo undici ann… - Zr2012Roberto : RT @petergomezblog: Bonus 600 euro, Gomez: “Quei Deputati e consiglieri regionali sono senza cuore e senza senso civico. Giusto sapere i lo… - CinqueRighe : Regionali; Candidature PD ufficializza l'ufficiale Tocca ad Annunziata decidere? -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020

In Toscana sono 10.674 i casi di positività al Coronavirus, 22 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...Estate 1992: l’Italia vive una stagione durissima, di bassa crescita e aumento del debito, con un ritardo di competitività divenuto evidente nella nuova stagione dei cambi fissi. Un anno terribile, co ...