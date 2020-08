Psg, Tuchel esalta l’Atalanta: “È unica” (Di martedì 11 agosto 2020) La forza dell'Atalanta spaventa il Psg.Alla vigilia del quarto di finale di Champions League in gara secca in programma a Lisbona, il tecnico dei francesi, Thomas Tuchel, ha infatti elogiato la formazione di Gasperini: "È difficile giocare contro l'Atalanta. Hanno segnato tantissimo e hanno uno stile unico.L'allenatore tedesco, che ha fatto pretattica sulle condizioni di Mbappé, ha però fornito una possibile chiave tattica: "Sarà una grande sfida, ma potremo trovare spazi. Se Mbappè farà un buon allenamento sarà in squadra domani. Per Verratti invece è ancora presto".Poche parole sul pericolo Coronavirus: "Non abbiamo paura, siamo tutti controllati, spero che saremo tutti negativi. L'organizzazione è perfetta" ha chiosato Tuchel. Psg, Tuchel esalta ... Leggi su itasportpress

