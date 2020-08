PSG, Tuchel: "Atalanta aggredisce ad uomo a tutto campo. Mbappè? Se si allena bene..." (Di martedì 11 agosto 2020) Conferenza stampa di vigilia, in vista della sfida di domani contro l'Atalanta valida per i quarti di finale di Champions League, per il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel. 20. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #PSG, infortunio anche per Tuchel: distorsione alla caviglia - ItaSportPress : Psg, Tuchel esalta l'Atalanta: 'È unica' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Tuchel: 'L'Atalanta ha uno stile unico, Mbappè sarà in squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Tuchel: 'L'Atalanta ha uno stile unico, Mbappè sarà in squadra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Tuchel: 'L'Atalanta ha uno stile unico, Mbappè sarà in squadra' -