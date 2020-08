Juventus, occhi puntati su Locatelli e De Paul per il centrocampo (Di martedì 11 agosto 2020) La Juventus ha ufficialmente dato il via ad una nuova era, esonerando Maurizio Sarri e scegliendo Andrea Pirlo come nuovo allenatore bianconero. Ora è tempo di calciomercato, tant’è che Fabio Paratici, dopo aver chiuso lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona tempo fa, ha già pronti degli altri importanti nomi per il centrocampo della ‘Vecchia Signora’. I bianconeri, ad oggi, avrebbero in mente di fare dei tentativi per portare alla Continassa Manuel Locatelli del Sassuolo e Rodrigo De Paul dell’Udinese. I due club, però, sono da sempre botteghe molto care e, per questo motivo, in caso di avvio di una reale trattativa non sarà affatto facile convincere i rispettivi dirigenti a cedere i loro gioiellini, se non al giusto prezzo. Leggi su sportface

