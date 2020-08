Coronavirus in Lombardia: raddoppiano i positivi con la metà dei tamponi, preoccupa Milano. Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo (Di martedì 11 agosto 2020) Il bollettino dell’11 agosto Salgono rispetto a ieri i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +68 casi (9 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologici) contro i +31 di ieri. Nessun decesso invece per il quarto giorno consecutivo. Dall’inizio della pandemia sono 16.775 le persone decedute. I ricoverati sono 160 (ieri 150), ovvero +10 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 10 persone, una in più di ieri. I dimessi, oggi 11 agost, sono 1.415 mentre i guariti 73.190. Diminuisce il numero di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +4.537 tamponi contro i +9.343 di ieri per un totale di 1.379.246 tamponi dall’inizio ... Leggi su open.online

Nel piano della Regione il policlinico controllerà Pavia, Lodi, Cremona e Milano Sud: un bacino di 1,6 milioni di abitanti PAVIA. Non più malati Covid-19 ricoverati negli ospedali di Vigevano e Vogher ...

