Calciomercato Roma, il Lipsia non riscatterà Schick: ma resterà in Bundesliga (Di martedì 11 agosto 2020) Calciomercato Roma: il Lipsia non riscatterà Patrick Schick che dovrebbe però restare in Bundesliga Patrick Schick non verrà riscattato dal Lipsia. L’acquisto da parte del club tedesco dell’attaccante di proprietà della Roma sembrava scontato, ma la cifra del riscatto a 29 milioni è considerato troppa elevata. Secondo quanto riportato dalla Bild, però, il futuro di Schick sarà ancora in Bundesliga: su di lui infatti ci sarebbero l’Hertha Berlino e il Bayer Leverkusen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

mirkocalemme : A #Pochettino l'idea di allenare la #Roma e vivere nella capitale italiana piace e non chiederebbe un ingaggio fuor… - sportli26181512 : Juve, un ex allenatore della Roma nello staff di Pirlo: Un allenatore di Serie A nello staff di Andrea Pirlo. Come.… - stirone99 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: per la difesa i giallorossi pensano a Bonucci #AsRoma - Corona95Matteo : Il #Lipsia non riscatterà #Schick. La #Roma lo valuta 25 milioni. Su di lui #Torino, #HerthaBerlino e… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: per la difesa i giallorossi pensano a Bonucci #AsRoma -