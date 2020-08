Bonus partita Iva, il sospetto di Becchi: “Potrebbe diventare una bufala?” (Di martedì 11 agosto 2020) Bonus partita Iva al centro del dibattito politico. Verità o bufala? Ecco cosa c’è dietro. Si continua a parlare del caso dei cinque parlamentari che hanno usufruito del Bonus emergenziale stanziato per l’emergenza coronavirus. I nomi per ora non vengono fuori e non sarà semplice. Mentre spuntano casi paralleli di consiglieri regionali che hanno ricevuto l’assegno di 600 euro c’è chi nutre forti dubbi sul caso. Che non sia una notizia per distrarre l’opinione pubblica? Bonus partita Iva, la polemica continua Chi sono i nomi di questi cinque parlamentari che hanno richiesto il Bonus partita Iva? Sono in molti a chiederselo negli ultimi giorni. La caccia agli “untori” sembra non finire. Il dibattito ... Leggi su newspad

CAMPOBASSO – Bonus Covid da 600 euro a sostegno della partite Iva anche il sindaco della città capoluogo di regione Roberto Gravina ha incassato la somma in quanto avvocato e beneficiario per legge ...

