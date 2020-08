Bitonto, aggredite tre ragazze alla stazione di servizio (Di martedì 11 agosto 2020) È successo a Bitonto, in provincia di Bari, nella notte di sabato 8 agosto. Tre ragazze sono state aggredite e minacciate con una pistola da due rapinatori, fuggiti poi con l'auto rubata. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'assalto e sono in corso le indagini dei Carabinieri. Lecco Aggressione Due Donne Firenze: pestaggio in centro, una ragazza ferma l’aggressione Noneaggressione capotreno Cremona picchiato video None Leggi su panorama

