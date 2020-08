Si fermano a fare benzina, tre ragazze aggredite con una pistola e rapinate (Di lunedì 10 agosto 2020) . In corso le indagini dei carabinieri grazie a telecamere sorveglianza Tre ragazze si erano fermate con la loro auto a fare benzina alla stazione di servizio di Bitonto (Puglia), quando due ladri le hanno minacciate con una pistola e rapinate. Le telecamere … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : fermano fare Bitonto, si fermano per il rifornimento: derubate della 500 sotto la minaccia delle armi - IL VIDEO DELLA RAPINA Il Quotidiano Italiano - Bari Il mare, una palestra naturale per tutti

Ed eccoci alla settimana di Ferragosto, quella in cui, anche nonostante tutto, le città si svuotano e tutto rallenta e si ferma .L'Anas ha già riscontrato nello scorso weekend un aumento del traffico ...

