San Lorenzo: la notte delle stelle è attesa tra l’11 e il 12 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) La notte di San Lorenzo è alle porte. Una delle serate più attese dell’anno illuminerà il cielo con le sue stelle, tra l’11 e il 12 di agosto Si verificherà tra l’11 e il 12 di agosto la notte di San Lorenzo. attesa dagli innamorati che guarderanno le stelle abbracciati, ma anche dalle famiglie con genitori intenti a spiegare ai loro piccoli che cos’è una stella cadente. Si tratta di una delle notti più suggestive dell’anno, in cui è possibile vedere con buona probabilità non solo una maggior concentrazione di stelle, ma anche altri fenomeni astrali interessanti. Tra l’11 e il 12 ... Leggi su zon

