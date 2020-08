Play out, primo atto al Pescara: battuto il Perugia in rimonta 2-1 (Di lunedì 10 agosto 2020) Pescara - Il Pescara , in rimonta, si aggiudica il primo atto della finale Play off, battendo il Perugia con il punteggio di due reti a una. Nel primo tempo, sono infatti gli umbri a sbloccare con ... Leggi su corrieredellosport

AnsaAbruzzo : Calcio: andata play out B; Pescara-Perugia 2-1 - sportli26181512 : Play out, primo atto al Pescara: battuto il Perugia in rimonta 2-1: Ospiti in vantaggio con Kouan, nella ripresa Ga… - TuttoSalerno : SERIE B: play-out, il risultato finale del match dell'Adriatico - ilnapolionline : Serie B - Play-Out - Pescara-Perugia: Il Delfino si aggiudica il primo round - - NGGranata : @vasilijivanovic Chiaro come il sole del Sahara che l’intenzione della società sia solo una. Vincere i play out nel 2021 -