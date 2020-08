Il 13 agosto è il Tartaday (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Il 13 agosto si celebrerà in tutta Italia il Tartaday 2020. La giornata organizzata nell'ambito del progetto europeo TartaLife promosso dal CNr Irbim, sarà animata da numerosi centri di recupero e da una serie di altre organizzazioni impegnate localmente in attività di salvaguardia della Caretta caretta, una specie protetta e ancora non sufficientemente tutelata. Per sensibilizzare adulti e bambini sull'importanza di questa specie, in tantissime località si darà vita a un ricco programma di iniziative: dall'Isola d'Elba a Manfredonia, da Marina di Ravenna all'Asinara, dal Cilento alle lontane isole di Lampedusa, Linosa e Filicudi passando per molti altri lidi, sarà possibile effettuare visite guidate nei centri di recupero, partecipare direttamente alle attività di ... Leggi su liberoquotidiano

