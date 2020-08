Galliani: «Pirlo farà benissimo alla Juve. Cederlo fu il mio errore più grande» (Di lunedì 10 agosto 2020) Adriano Galliani ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport dell’approdo alla Juventus di Andrea Pirlo Adriano Galliani ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport di Andrea Pirlo e del suo approdo sulla panchina della Juventus. JuveNTUS – «Ci eravamo visti a Monzello il 5 agosto per l’amichevole del Monza contro l’Under 19 della Juve e gli avevo detto ‘vedrai, Andrea, che farai una grande carriera, sei destinato ad avere successo anche come tecnico’. Ma non pensavo che potesse impiegare solo tre giorni per arrivare alla panchina della Juve. Immaginavo, che so, tra qualche mese (ride, ndr). Mentre glielo ricordavo lui ... Leggi su calcionews24

