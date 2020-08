Francesco Facchinetti, ladri entrano in casa: il duro sfogo – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) ladri entrano in casa con la famiglia Facchinetti presente, la moglie sotto shock si aggira per casa con un coltello. DJ Francesco si sfoga sui social Immagini forti, ansia e preoccupazione per la famiglia Facchinetti. Ancora una volta, infatti, DJ Francesco, moglie e figli si trovano di fronte ad un caso di furto in casa. … L'articolo Francesco Facchinetti, ladri entrano in casa: il duro sfogo – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

