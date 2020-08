Esclusiva: Gattuso-Napoli, incontro finito. Rinnovo rinviato, per ora si resta fino al 2021 (Di lunedì 10 agosto 2020) incontro finito a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, alla presenza di Cristiano Giuntoli. L’allenatore per ora resta sotto contratto fino al 2021: si è parlato di Rinnovo, ma per il momento si è deciso di soprassedere. E non è detto che se ne riparli nel giro di un mese o due, anche questo è un passaggio molto importante, può darsi che la situazione venga valutata molto più avanti, alla luce del rendimento della squadra e delle reciproche necessità. L’incontro è stato cordiale, proseguirà stasera a cena, ma le situazioni legate a clausole e penali sono state bypassate. Un po’ perché sarebbe stato complicato arrivare a una soluzione che potesse ... Leggi su alfredopedulla

