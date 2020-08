Dj morta: ore d’ansia per Gioele, la zia ‘Viviana non gli avrebbe mai fatto del male’/Adnkronos (2) (Di lunedì 10 agosto 2020) (Messina) – Intanto nella tarda mattinata si è tenuto un vertice in Prefettura a Messina, con gli inquirenti e i soccorritori, nel corso del quale è stato deciso che le ricerche si potrebbero estendere anche in altre zone, oltre ai 400 ettari attorno al bosco in cui è stata trovata la donna, con il corpo sfigurato.Ecco perché è importante l’esito dell’autopsia. Perché se la deejay dovesse essere stata uccisa, cosa che al momento non viene esclusa, il bimbo potrebbe essere stato portato via. A quel punto, le ricerche dovranno essere ampliate in altre zone. Ma se Viviana Parisi si fosse uccisa, che è l’ipotesi più plausibile, secondo gli inquirenti, allora le ricerche proseguiranno in una zona ancora più ampia. Stamattina, intanto, la zona del ritrovamento del corpo della donna è stata ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : morta ore Dj morta, ore d'ansia per Gioele. La zia: "Viviana non le avrebbe mai fatto del male" Adnkronos Tempesta spazza via l’isola di Eubea: in Grecia 8 morti per le inondazioni, anche bimbo di 8 mesi

Tragedia in Grecia dove otto persone sono morte a seguito di una violenta tempesta meteorologica che nelle scorse ore si è scatenata sull’Isola di Eubea nel Mare Egeo. Tra le vittime purtroppo figura ...

Coronavirus: Israele, 83.540 casi e 606 vittime

(ANSAmed) – TEL AVIV, 10 AGO – Con la morte di altre 6 persone nelle ultime 24 ore è arrivato a 606 il numero delle vittime da coronavirus in Israele da inizio pandemia. Le nuove infezioni, nello stes ...

