C’è il trailer di Away con Hilary Swank “spaziale” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Tu sei la mia vita, il motivo per cui resisto”. Con questa frase si può riassumere il trailer di Away, serie Netflix, disponibile dal 4 settembre, che promette di essere, al contempo, epica, emozionante e commovente. Al centro della storia, la due volte premio Oscar Hilary Swank nei panni di una madre astronauta, diretta su Marte, con conseguente abbandono (momentaneo) della famiglia, che resta sulla Terra. Il drama, creato da Andrew Hinderaker, già sceneggiatore di Penny Dreadful e Pure genius, oltre agli incredibili progressi raggiunti dall’uomo, vuole celebrare e porre l’attenzione sui sacrifici personali che deve affrontare chi si butta in avventure incredibili, come visitare il pianeta rosso. Per questo, la protagonista Emma Green, oltre all’orgoglio di guidare un ... Leggi su wired

